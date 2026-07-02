Гуманоидные роботы успешно заменяют людей в производстве электроники в Китае

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Известная по советскому фильму фраза из песни «вкалывают роботы, а не человек» перестает быть фантастикой. Автономные системы, оснащенные искусственным интеллектом, готовы заменить обычных рабочих на производстве.

Основанная в 2023 году китайская робототехническая компания AgiBot провела эксперимент, в ходе которого человекоподобные роботы G2 заменили работников на предприятии по изготовлению сложной электроники.

Гуманоидные машины отработали непрерывно шесть смен, каждая протяженностью от 10 до 11 часов. За это время они выполнили более 64 тыс. производственных операций, связанных с выпуском планшетов. За их деятельностью можно было наблюдать в ходе прямой трансляции эксперимента. Роботы не допустили практически ни одной ошибки, успешность выполнения ими операций достигла 99,99%.

Главная особенность испытаний состояла в том, что роботы заняли места обычных рабочих, а не трудились в специально подготовленной демонстрационной среде. Несколько G2 выполнили довольно сложные задачи, связанные с проверкой качества изготовления планшетов и выявлением дефектов. Они перемещали материалы, сортировали продукцию и взаимодействовали со стандартным промышленным оборудованием. Весь производственный процесс происходил без контроля со стороны операторов.

По результатам эксперимента в AgiBot заявили, что роботизированные системы доказали способность успешно адаптироваться к изменяющимся условиям на линии массового производства. Теперь в компании, после анализа результатов, приступят к разработке программы перехода от экспериментов к масштабной эксплуатации человекоподобных роботов.

С чем были связаны перерывы в работе машин, в компании не объяснили. Возможно, пока что и роботам требуется своего рода отдых.