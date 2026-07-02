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ЦАМТО

Navantia приступила к морским испытаниям НАПЛ S-82 для ВМС Испании

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Головная испанская подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023
Головная испанская подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023.
Источник изображения: Gines Soriano / www.infodefensa.com

ЦАМТО, 1 июля. Компания Navantia 25 июня объявила о начале морских испытаний неатомной подводной лодки S-82 Narciso Monturiol – второго корабля серии S-80 Plus класса "Исаак Пераль" (Isaac Peral), строящейся для ВМС Испании.

Первый выход в море выполнен в надводном положении в акватории военно-морской базы Картахена с использованием штатных средств пропульсивной установки. В ходе испытаний проведена проверка бортового оборудования и ключевых систем НАПЛ.

Морским испытаниям предшествовала расширенная кампания заводских швартовных испытаний, включавшая более 1500 проверочных процедур: тестирование главной и аварийной систем электроснабжения, проверку дизельных двигателей, зарядку аккумуляторных батарей, испытания систем живучести и управления платформой.

Программа морских испытаний предусматривает последовательное выполнение первого статичного погружения на перископную глубину, погружения на увеличенную глубину и первого планового подводного хода. Параллельно будут верифицированы системы навигации, гидроакустического вооружения, связи, радиоэлектронного противодействия и боевая управляющая система.

Передача НАПЛ S-82 в состав ВМС Испании запланирована до конца 2026 года при условии штатного хода испытаний. Первый корабль серии, S-81 Isaac Peral, передан флоту 30 ноября 2023 года и базируется в Картахене. По сравнению с испытательной программой головной НАПЛ S-81, продолжительность цикла испытаний S-82 ожидается примерно на один год короче – в связи с накопленным опытом и оптимизацией производственных процессов.

НАПЛ типа S-80 Plus относится к классу неатомных подводных лодок водоизмещением 2695 т в надводном и 2965 т в подводном положении. Длина корпуса – 81,05 м, диаметр прочного корпуса – 7,3 м, максимальный надводный балласт – 11,68 м, осадка – 6,3 м. Максимальная глубина погружения – 460 м. Надводная скорость составляет 12 узлов, подводная – 19 узлов. Дальность хода – 5000 морских миль (около 9260 км). Экипаж – 32 человека плюс группа ССО в составе 8 человек.

Серия S-80 Plus предусматривает строительство четырех НАПЛ, которое ведется на судостроительном заводе Navantia в Картахене: НАПЛ S-83 Cosme Garcia и S-84 Mateo Garcia de los Reyes имеют плановые сроки передачи флоту в 2028 и 2029 годах, соответственно. В программе задействовано более 100 испанских предприятий-субконтракторов, в том числе SAES, Indra, Sener, Abengoa, Grupo Oesia, Gabadi и Fluidmecanica. Среди иностранных партнеров – Lockheed Martin, Babcock, General Dynamics Electric Boat, Rolls-Royce Power Systems, Northrop Grumman Sperry Marine, Boeing, Atlas Elektronik, SAAB и L3Harris Technologies.

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