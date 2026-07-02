В Закарпатье выступают против размещения в регионе эвакуированных предприятий

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Жители Закарпатской области на западе Украины выражают резкое недовольство тем, что их регион по решению центральных властей все более превращается в промышленный хаб. Больше всего возмущены жители Ужгорода, Мукачева и Берегова.

До настоящего времени Закарпатье реже всех остальных областей подвергалось атакам ВС РФ. Однако ситуация вскоре может измениться.

Западные регионы бывшей УССР не относились к промышленно развитым. Но после начала конфликта сюда все больше эвакуируют предприятий из восточной и даже центральной части страны, дабы обезопасить их от массированных российских атак. Многие заводы работают в интересах ВСУ, значит, являются законными целями для ВС РФ.

Уже более 800 различных промышленных предприятий переехали на территорию Закарпатской области. Дело дошло до того, что в Закарпатье теперь отмечают Дни металлурга и машиностроителя, а в городе Перечин открыли «Краматорский лицей».

С одной стороны, компании-релоканты дали мощный толчок экономическому развитию региона. В прошлом году перемещенные с востока предприятия уплатили в местные бюджеты более 750 миллионов гривен налогов, в сравнении с отчислениями в сумме 92 млн грн в 2022-м. Сейчас в западных областях Украины работают 12 индустриальных парков. До начала конфликта был всего один.

Однако эта индустриализация вызывает серьезные опасения за свою безопасность у людей. Они опасаются, что перемещенные промышленные объекты, инфраструктура их обслуживания станут все чаще подвергаться атакам российской армии. Население запада Украины считает, что вместе с новыми предприятиями, переселенцами и их образом жизни здесь появятся и проблемы прифронтовых городов.