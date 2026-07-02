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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: Ракеты ВСУ стали угрожать почти половине территории России

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Ракета «Фламинго»
Ракета «Фламинго».
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky

Bloomberg сообщил о расширении зоны ракетных ударов ВСУ вглубь России

С начала года возросшая интенсивность украинских ударов привела к объявлению воздушной тревоги в регионах России, где проживает более 70% населения страны, отмечает Bloomberg.

Украина стала чаще применять ракеты для ударов вглубь российской территории, расширив географию атак, передает Bloomberg.

Только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, а также в Астраханской области и на Северном Кавказе. Подобные сигналы звучали в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

Масштабы и география атак свидетельствуют об изменении тактики Киева и развитии его возможностей по нанесению дальних ударов. По данным агентства, в этом году тревога хотя бы раз объявлялась на территориях, где проживает более 70% населения страны. В июне первые предупреждения прозвучали в Омской области, расположенной почти в 3000 километров от границы с Украиной, и на Урале.

Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что Киев все больше полагается на крылатые ракеты собственной разработки. "Это знаменует собой значительную эволюцию в кампании дальних ударов Украины", – заявил эксперт. Он добавил, что ракета "Фламинго" дает возможность наносить удары вглубь страны с использованием большой боеголовки.

Киев начал производство ракет "Фламинго" в прошлом году, заявляя об их дальности до 3000 километров. Кроме того, Украина использует переделанные противокорабельные ракеты "Нептун", способные поражать наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ранее президент Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, но отверг предложения прекратить дальние удары, подчеркнув, что ответные действия Москвы гораздо более мощные и разрушительные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности.

Мария Иванова

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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