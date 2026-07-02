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Военное обозрение

Израиль модернизировал «Железный купол» с учетом опыта войны с Ираном

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль обновил систему противоракетной обороны «Железный купол» с учетом опыта войны с Ираном. Как сообщает Министерство обороны еврейского государства, ЦАХАЛ совместно с компанией Rafael завершили серию комплексных испытаний.

Разработчики «Железного купола» (Iron Dome) по итогам двух последних войн с Ираном адаптировали противоракетный комплекс к современным угрозам путем некоторых улучшений и модернизаций. Как подчеркивается, улучшенный комплекс способен бороться с крылатыми ракетами и БПЛА, в том числе при высокой интенсивности огня.

Кроме того, «Железный купол» протестировали вместе с лазерной системой перехвата Iron Beam при отражении массированных обстрелов.

Компания Rafael гордится тем, что завершила очередную серию испытаний системы противоракетной обороны Iron Dome, во время которой были успешно проверены новые возможности в сложных сценариях, в частности интеграция лазерной системы Iron Beam.

В ходе последней войны с Ираном израильская многоуровневая система противоракетной и противовоздушной обороны неоднократно прорывалась иранскими ракетами. Кроме того, показала очень большой расход зенитных ракет при отражении атак.

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Страны
Израиль
Иран
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Железный купол
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Rafael
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БПЛА
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