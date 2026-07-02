Израиль модернизировал «Железный купол» с учетом опыта войны с Ираном

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Израиль обновил систему противоракетной обороны «Железный купол» с учетом опыта войны с Ираном. Как сообщает Министерство обороны еврейского государства, ЦАХАЛ совместно с компанией Rafael завершили серию комплексных испытаний.
Разработчики «Железного купола» (Iron Dome) по итогам двух последних войн с Ираном адаптировали противоракетный комплекс к современным угрозам путем некоторых улучшений и модернизаций. Как подчеркивается, улучшенный комплекс способен бороться с крылатыми ракетами и БПЛА, в том числе при высокой интенсивности огня.
Кроме того, «Железный купол» протестировали вместе с лазерной системой перехвата Iron Beam при отражении массированных обстрелов.
В ходе последней войны с Ираном израильская многоуровневая система противоракетной и противовоздушной обороны неоднократно прорывалась иранскими ракетами. Кроме того, показала очень большой расход зенитных ракет при отражении атак.