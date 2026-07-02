Украина и Швеция заключили контракт на поставку Киеву 16 истребителей JAS-39E Gripen

Церемония подписания протокола о намерениях относительно сотрудничества Швеции и Украины в области противовоздушной обороны, в рамках которого планируется приобретение Украиной в перспективе 100-150 шведских истребителей Saab JAS-39E Gripen. Линчёпинг (Швеция), 22.10.2025. На церемонии был представлен первый построенный для ВВС Швеции предсерийный истребитель JAS-39E (серийный номер 39-6002, первый полет 3 декабря 2019 года), который с мая 2025 года используется для испытаний системы управления самолетом с использованием искусственного интеллекта Centaur.

ЦАМТО, 1 июля. Украина и Швеция 30 июня подписали соглашение о закупке Киевом 16 многоцелевых истребителей JAS-39E Gripen производства шведской компании Saab AB.

Соглашение заключено в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Швеции Пола Йонсона, сообщили пресс-служба компании Saab и Министерство обороны Украины.

Контракт подписан между компанией Saab AB и Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV). Стоимость заказа составляет около 24,6 млрд. шведских крон (приблизительно 2,54 млрд. долл.). Заказ будет отражен в книге заказов компании за третий квартал 2026 года.

Помимо 16 самолетов типа JAS-39E, контракт включает запасные части, сопутствующие комплектующие и оборудование, а также пакет технической помощи и обслуживания.

По данным Saab, поставки JAS-39E Gripen запланированы на период 2029-2030 гг. Министр обороны Украины Михаил Федоров уточнил, что первые поставки JAS-39E Gripen ВСУ запланированы на начало 2029 года.

Зеленский в своем заявлении указал на начало поставок в 2027 году – данное расхождение связано с тем, что Украина параллельно должна получить 16 истребителей JAS-39C/D (модификации предыдущего поколения) в порядке военной помощи от ВВС Швеции уже в начале 2027 года.

Финансирование закупки осуществляется за счет кредитных средств Европейского союза в рамках пакета финансовой поддержки Украины объемом 90 млрд. евро, одобренного Европейским парламентом 10 февраля 2026 года. Украина зарезервировала для приобретения истребителей Gripen 2,5 млрд. евро из кредита ЕС. Закупка также осуществляется при поддержке Великобритании.

Подписанному контракту предшествовал ряд предварительных договоренностей. В частности, 22 октября 2025 года Украина и Швеция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в оборонной сфере, которая предусматривала возможную продажу от 100 до 150 истребителей JAS-39E, а 28 мая 2026 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предстоящей безвозмездной передаче Украине 16 самолетов JAS-39C/D из состава ВВС Швеции и подтвердил планы продажи истребителей нового поколения JAS-39E Gripen.

Контракт от 30 июня 2026 года является первым шагом в рамках долгосрочной программы, предусматривающей приобретение Украиной до 150 истребителей JAS-39E Gripen.

JAS-39E – одноместный многоцелевой истребитель четвертого поколения ("4+"). Силовая установка – турбовентиляторный двигатель Volvo Aero RM16 (производная от General Electric F414-GE-39E) с тягой 98 кН (с форсажем). Максимальная скорость – свыше 2037 км/ч (1,7М на высоте 15200 м). Практический потолок – 15850 м. Боевой радиус – около 1300 км. Максимальная взлетная масса – 16500 кг. Максимальная боевая нагрузка – 7200 кг. Встроенное вооружение – авиационная пушка Mauser BK-27 калибра 27 мм. Бортовой радар – активная фазированная антенная решетка (AESA) Leonardo Raven ES-05; БРЛС дополнена оптико-электронной станцией обнаружения (IRST) Leonardo Skyward-G. Самолет совместим с ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor и IRIS-T, а также ракетами AMRAAM.

Летный и технический персонал ВВС Украины уже проходит подготовку в Швеции на самолетах данного типа.