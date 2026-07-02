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ЦАМТО

FT: Берлин добивается от США разрешения производить больше американского оружия

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 июля. Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии, чтобы восполнить проблемы в военном потенциале Европы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Германия настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия на немецких мощностях, стремясь восполнить пробелы в военном потенциале Европы", – цитирует "РИА Новости" публикацию Financial Times.

По данным издания, немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

При этом в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал страны ЕС к усилению военно-технической независимости от США при одновременном сохранении с американцами стратегического партнерства, напоминает агентство.

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