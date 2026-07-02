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Flotprom

В "Чукотку" вдохнули жизнь

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Во вторник, 30 июня, на строящемся на "Балтийском заводе" универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 состоялся запуск камбуза: на борту приготовили первые блюда – румяный хлеб и сочные котлеты. Как пояснили в пресс-службе верфи, это событие на флоте считается доброй традицией и символическим началом "жизни" судна.

В помещении пищеблока специалисты предприятия завершили монтаж и испытания общесудовых систем, системы противопожарной безопасности, уложили напольное и декоративное покрытия, а также полностью оснастили камбуз необходимым технологическим оборудованием. В ходе испытаний проведены замеры основных рабочих параметров, проверена работоспособность всех агрегатов и их соответствие нормативным требованиям. Полученные данные предъявлены комиссии с участием представителей заказчика судна – ФГУП "Атомфлот".

Атомный ледокол "Чукотка"

"Балтийский завод"


В пресс-службе "Балтийского завода" уточнили, что готовность ледокола "Чукотка" составляет 88,4%: на судне смонтированы реакторные установки, гребные электродвигатели, жилой блок с каютами и зонами отдыха. После завершения всей программы швартовных испытаний ледокол отправится на заводские ходовые испытания.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложили 16 декабря 2020 года, спустили на воду 6 ноября 2024 года.

В октябре 2025 года сообщалось, что судно запитали электроэнергией с берега.

Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

  • • длина наибольшая – 173,3 метра;
  • • ширина – 34 метра;
  • • высота борта на миделе – 15,2 метра;
  • • осадка – 8,5–10,5 метра;
  • • водоизмещение – 33 500 тонн.
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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
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