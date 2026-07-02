В "Чукотку" вдохнули жизнь

Во вторник, 30 июня, на строящемся на "Балтийском заводе" универсальном атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 состоялся запуск камбуза: на борту приготовили первые блюда – румяный хлеб и сочные котлеты. Как пояснили в пресс-службе верфи, это событие на флоте считается доброй традицией и символическим началом "жизни" судна.
В помещении пищеблока специалисты предприятия завершили монтаж и испытания общесудовых систем, системы противопожарной безопасности, уложили напольное и декоративное покрытия, а также полностью оснастили камбуз необходимым технологическим оборудованием. В ходе испытаний проведены замеры основных рабочих параметров, проверена работоспособность всех агрегатов и их соответствие нормативным требованиям. Полученные данные предъявлены комиссии с участием представителей заказчика судна – ФГУП "Атомфлот".
Атомный ледокол "Чукотка"
"Балтийский завод"
В пресс-службе "Балтийского завода" уточнили, что готовность ледокола "Чукотка" составляет 88,4%: на судне смонтированы реакторные установки, гребные электродвигатели, жилой блок с каютами и зонами отдыха. После завершения всей программы швартовных испытаний ледокол отправится на заводские ходовые испытания.
Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложили 16 декабря 2020 года, спустили на воду 6 ноября 2024 года.
В октябре 2025 года сообщалось, что судно запитали электроэнергией с берега.
Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.
Основные характеристики ледоколов проекта 22220:
- • длина наибольшая – 173,3 метра;
- • ширина – 34 метра;
- • высота борта на миделе – 15,2 метра;
- • осадка – 8,5–10,5 метра;
- • водоизмещение – 33 500 тонн.