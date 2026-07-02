Война Трампа с Ираном вскрыла уязвимости Америки (The Hill, США)

The Hill: война Трампа с Ираном вскрыла экономические бреши США и Европы

Война в Иране подсветила слабые стороны США и Европы, пишет The Hill. Экономика западных стран оказалась слишком зависима от морских маршрутов, а Трамп продемонстрировал неспособность вести длительные военные и политические противостояния. У Вашингтона остался один выход.

Джозеф Боско (Joseph Bosco)

Тот факт, что Иран почти немедленно нарушил согласованный на прошлой неделе с США режим прекращения огня, в очередной раз раскрыл всю тщетность надежд, что исламская республика будет уважать международный порядок (стороны обменялись взаимными ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня — прим. ИноСМИ).

Едва ли история будет милосердна к "историческому" соглашению президента Трампа с Ираном. Интересам США и Запада он навредил еще сильнее, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) президента Обамы, которого Трамп справедливо упрекал не только в неспособности сдержать ядерную программу Ирана, но и щедрых выплатах Тегерану в размере 300 миллиардов долларов наличными. "Сделка" же самого Трампа оказалась еще выгоднее Ирану и его антизападным партнерам.

К чести Трампа, четырехмесячный конфликт временно приостановил ядерную оружейную программу Исламской Республики, уничтожил ее флот и военно-воздушные силы, а также подорвал программы развития противовоздушной обороны и баллистических ракет. Однако, чтобы разблокировать Ормузский пролив и обеспечить беспрепятственные поставки нефти, а также приблизить перспективу окончательного уничтожения ядерного потенциала противника, Трамп, судя по всему, обязал страны Персидского залива и неких неустановленных частных инвесторов выплатить Ирану миллиарды долларов.

Иран назвал эту финансовую операцию "возмещением ущерба", причиненного американскими бомбардировками. Вместе с тем не предусмотрено никакой встречной компенсации ни за уничтоженные военные объекты США, ни за гибель тысяч американских военных и гражданских лиц за эти годы от рук Ирана — напрямую или через доверенных лиц. Кроме того, ожидается, что основную часть расходов возьмут на себя страны Персидского залива, и никакой компенсации за ущерб, нанесенный недавними ударами Тегерана, они не получат. Потери Израиля также не возмещены. Наконец, нет никакого объяснения огромной прибыли, полученной Ираном от незаконной продажи нефти, которая течет контрабандой через Ормуз в обход санкций.

Более того, итогом иранского конфликта станет серьезное ослабление авторитета США в нынешних и будущих столкновениях с другими основными противниками Америки: Китаем, Россией и КНДР. Все мы видели воочию, что в любой конфронтации, реальной или потенциальной, Трампу не хватает выдержки.

Он не раз доказывал, что готов использовать военную мощь США — но лишь бок о бок с более храбрым и решительным союзником вроде Израиля Биньямина Нетаньяху, или если это предполагает скорые и незамутненные успехи вроде ликвидации Касема Сулеймани и Абу Бакра аль-Багдади, захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, или запланированного "уничтожения" ядерных объектов Ирана.

Все эти военные действия привели к впечатляющим результатам при ограниченном применении силы. Как метод достижения военных целей — это эффективно, осмотрительно и крайне желательно. Но Трамп доказал, что с тем же успехом может не просто пересматривать первоначальные цели, а полностью от них отказываться. Его действия на Украине, в Венесуэле и Иране показывают, что ему не хватает дальновидности и упорства, чтобы выдерживать длительные военные противостояния, даже не кинетического характера.

Вот почему теоретический новый виток враждебности с Китаем, который гордится своим стратегическим терпением [...], станет решающим испытанием воли в конфликте вокруг Тайваня. В конечном счете единственный императив, который смягчит поведение Пекина, — это поставить под угрозу его святая святых: международную репутацию триумфатора и восходящей державы, а также железную власть внутри страны.

Ограниченная война с Ираном также подсветила стратегические бреши США и Запада: рискованную экономическую уязвимость морских проливов, через которые проходит внушительная часть мировых грузов и которые могут буквально "задушить" международную торговлю.

Через Тайваньский пролив проходит 20% товаров и грузов из Азии — особенно высококачественных компьютерных чипов производства Тайваня — и он не менее важен для мировой экономики, чем Ормузский, через который транспортируется ближневосточная нефть. Как убедительно доказал Иран, высокотехнологичные системы, имеющиеся в распоряжении современных вооруженных сил, не устраняют угроз, исходящих от элементарных средств — включая морские мины и десантные катера в узких водных артериях. Панамский и Суэцкий каналы еще более подвержены диверсиям и морской блокаде.

Против асимметричных операций противника потребуются сдерживающие и оборонительные меры. Они должны сопровождаться убедительным обещанием США при необходимости пойти на эскалацию для защиты жизненно важных интересов Америки и Запада. Трамп должен применить свои неординарные дипломатические таланты и навыки заключать сделки, чтобы убедить союзников в необходимости всестороннего сотрудничества и планировании коллективной обороны — до возникновения угрозы, а не после того, как она станет неизбежной или непосредственно даст о себе знать. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, не раз восхищавшийся решительностью Трампа и его лидерскими качествами, выступил бы желанным, деятельным и чутким партнером.

Администрации Трампа необходимо завершить поставленную задачу смены режима в Иране, чтобы исключить из уравнения одного из своих самых враждебных игроков.

Джозеф Боско занимал пост регионального директора Министерства обороны в Китае с 2005 по 2006 год и должность директора по гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2009 по 2010 год. Внештатный научный сотрудник Института корейско-американских исследований, член консультативного совета Глобального Тайваньского института и член консультативного совета Коалиции Ванденберга