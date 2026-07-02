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ЦАМТО

FAZ: страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 1 июля. Страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год, против этого выступила Италия.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Саммит НАТО состоится в Анкаре 7-8 июля. В рамках подготовки к нему 30 июня в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где они обсудили, в частности проект итоговой декларации предстоящего саммита.

"По-прежнему существует сопротивление второй части обязательства, конкретизирующей стабильность помощи Киеву. В проекте декларации должно было быть указано, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства "сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый с 2026 годом уровень" помощи", – говорится в публикации.

Уточняется, что страны НАТО согласовали выделение 70 млрд. евро на военную поддержку Украины в 2026 году, однако из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год.

По данным издания, против данного обязательства выступила Италия.

США, в свою очередь, заблокировали включение в проект итоговой декларации саммита формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. По информации FAZ, в итоге в проекте осталась лишь лаконичная фраза: "Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность".

Следующий раунд переговоров представителей стран НАТО по проекту декларации намечен на 2 июля, сообщает "РИА Новости".

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Италия
США
Турция
Украина
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NATO
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