В ЕС впервые начнёт работу шахта по добыче редкоземельных металлов

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В ЕС появится первая действующая шахта по добыче редкоземельных металлов. Вплоть до последнего времени европейские компании предпочитали покупать редкоземельные магниты за рубежом, причём до 95% - у Китая. Теперь считают, что такая зависимость для Европы «становится критически опасной».

Открыта первая в Евросоюзе шахта по добыче «редкозёмов» будет в Швеции. Правительство Швеции предоставило канадской компании Leading Edge Materials 25-летнюю горнодобывающую лицензию на проект Norra Kärr в южной части страны. Решение было принято после того, как горнодобывающая инспекция признала стратегическую важность проекта для Швеции и Евросоюза.

Месторождение Norra Kärr было открыто в 2009 году. Находится примерно в 260 км от Стокгольма.

По данным Геологической службы Швеции, Norra Kärr — одно из богатейших в Европе месторождений редкоземельных элементов с исключительно высоким содержанием тяжёлых редкозёмов. Ресурсы месторождения оцениваются в 110 млн тонн руды со средним содержанием оксидов редкоземельных элементов 0,5%. В том числе подтверждённые ресурсы составляют 41,6 млн тонн при содержании 0,57%, а предполагаемые — 16,5 млн тонн при 0,64%.

В их числе металлов этого месторождения - диспрозий (Dy), тербий (Tb) и иттрий (Y). Соотношение лёгких редкоземельных (неодим-празеодим) к тяжёлым (диспрозий-тербий) составляет 2,5:1, тогда как у аналогичных проектов в мире этот показатель в среднем равен 38-39:1.

По заявлению компании, проект способен обеспечить все годовые потребности Европы в диспрозии, а также значительные объёмы тербия и иттрия. Прогнозируемый ежегодный выпуск оксида диспрозия оценивается примерно в 248 тонн. Согласно предварительной технико-экономической оценке 2021 года, потенциальный срок эксплуатации рудника составляет 26 лет при среднегодовом производстве 5 340 тонн смешанных оксидов редкоземельных элементов.

В последнее время, когда Китай ограничил экспорт редкозёмов, цены на такого рода минералы рекордно подскочили. Так, тербий стоит порядка 4 тысяч долларов за килограмм, диспрозий – около 1000 долларов.

Несколько слов о технологической составляющей и востребованности некоторых минералов, которые планируют добывать в Швеции. Например, диспрозий ценен свойством сохранять магнитные свойства при высоких температурах. Применяется в производстве авиадвигателей, в том числе F-35, стратегических БПЛА, в радарных системах, гидроакустических станциях подводных лодок, а также в стержнях управления ядерными реакторами.

Иттрий используется для производства лазеров, в медицине (включая стоматологию), в микроволновой радиоэлектронике.

Эти металлы, а также тербий, применяются при создании современных дата-центров, в том числе для реализации проектов ИИ,