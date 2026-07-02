Войти
Военное обозрение

В ЕС впервые начнёт работу шахта по добыче редкоземельных металлов

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В ЕС появится первая действующая шахта по добыче редкоземельных металлов. Вплоть до последнего времени европейские компании предпочитали покупать редкоземельные магниты за рубежом, причём до 95% - у Китая. Теперь считают, что такая зависимость для Европы «становится критически опасной».

Открыта первая в Евросоюзе шахта по добыче «редкозёмов» будет в Швеции. Правительство Швеции предоставило канадской компании Leading Edge Materials 25-летнюю горнодобывающую лицензию на проект Norra Kärr в южной части страны. Решение было принято после того, как горнодобывающая инспекция признала стратегическую важность проекта для Швеции и Евросоюза.

Месторождение Norra Kärr было открыто в 2009 году. Находится примерно в 260 км от Стокгольма.

По данным Геологической службы Швеции, Norra Kärr — одно из богатейших в Европе месторождений редкоземельных элементов с исключительно высоким содержанием тяжёлых редкозёмов. Ресурсы месторождения оцениваются в 110 млн тонн руды со средним содержанием оксидов редкоземельных элементов 0,5%. В том числе подтверждённые ресурсы составляют 41,6 млн тонн при содержании 0,57%, а предполагаемые — 16,5 млн тонн при 0,64%.

В их числе металлов этого месторождения - диспрозий (Dy), тербий (Tb) и иттрий (Y). Соотношение лёгких редкоземельных (неодим-празеодим) к тяжёлым (диспрозий-тербий) составляет 2,5:1, тогда как у аналогичных проектов в мире этот показатель в среднем равен 38-39:1.

По заявлению компании, проект способен обеспечить все годовые потребности Европы в диспрозии, а также значительные объёмы тербия и иттрия. Прогнозируемый ежегодный выпуск оксида диспрозия оценивается примерно в 248 тонн. Согласно предварительной технико-экономической оценке 2021 года, потенциальный срок эксплуатации рудника составляет 26 лет при среднегодовом производстве 5 340 тонн смешанных оксидов редкоземельных элементов.

В последнее время, когда Китай ограничил экспорт редкозёмов, цены на такого рода минералы рекордно подскочили. Так, тербий стоит порядка 4 тысяч долларов за килограмм, диспрозий – около 1000 долларов.

Несколько слов о технологической составляющей и востребованности некоторых минералов, которые планируют добывать в Швеции. Например, диспрозий ценен свойством сохранять магнитные свойства при высоких температурах. Применяется в производстве авиадвигателей, в том числе F-35, стратегических БПЛА, в радарных системах, гидроакустических станциях подводных лодок, а также в стержнях управления ядерными реакторами.

Иттрий используется для производства лазеров, в медицине (включая стоматологию), в микроволновой радиоэлектронике.

Эти металлы, а также тербий, применяются при создании современных дата-центров, в том числе для реализации проектов ИИ,

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Швеция
Продукция
F-35
Проекты
AI
БПЛА
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 06:52
  • 3
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 23:13
  • 16222
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"