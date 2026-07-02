В США оценили общие расходы на операцию против Ирана

Мост B1 между Тегераном и Кереджем после атаки США.

ЦАМТО, 1 июля. США потратили около 30 млрд. долл. на военную операцию против Ирана, заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

"Мы потратили около 30 млрд. долл. на операцию против Ирана", – цитирует "РИА Новости" заявление Р.Воута во время слушаний в конгрессе.

В мае этого года исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 млрд. долл.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 87,6 млрд. долл. дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана, напоминает агентство.