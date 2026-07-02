Rheinmetall получил от Украины заказ на поставку артиллерийских боеприпасов

ЦАМТО, 1 июля. Немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов.

"Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Стоимость контракта, которая будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз концерна.

Отмечается, что производством боеприпасов займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions. В пресс-релизе также уточняется, что артиллерийские снаряды и метательные заряды, которые будут поставлены Украине, уже состоят на вооружении ряда стран НАТО.

В Rheinmetall также сообщили, что концерн намерен к 2030 году выпускать около 1,5 млн. ед. 155-мм артиллерийских снарядов в год.