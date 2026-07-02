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ЦАМТО

Минобороны Молдавии закупит более 100 ед. военной техники у Канады

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Бронеавтомобиль Roshel
Бронеавтомобиль Roshel.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 июля. Минобороны Молдавии и Эстонский центр оборонных инвестиций заключили контракт на поставку более 100 ед. военной техники канадского производства для нужд молдавской армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба военного ведомства Молдавии.

"Молдавия до мая 2027 года получит более 100 ед. современной военной техники от канадской компании Roshel для Национальной армии в рамках европейской программы помощи. Сумма сделки составляет более 50 млн. евро, финансирование осуществляется в рамках грантовой помощи Европейского союза через программу "Европейский инструмент мира" (European Peace Facility)", – говорится в сообщении.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в ходе встречи с представителями компании-поставщика Roshel отметил, что данная закупка позволит повысить мобильность подразделений и приблизить оснащение армии к европейским стандартам.

"Эта закупка будет способствовать модернизации процесса обучения, повышению оперативной совместимости сил и росту институциональной устойчивости", – приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Как отмечает агентство, западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года на период до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

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