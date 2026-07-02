Спущен на воду третий фрегат класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

ЦАМТО, 1 июля. Немецкая компания TKMS объявила о состоявшейся 26 июня на верфи TKMS Estaleiro Brasil Sul в Итажаи (шт.Санта-Катарина, Бразилия) церемонии спуска на воду многоцелевого фрегата класса "Тамандаре".

Новый фрегат предназначен для поставки ВМС Бразилии. На мероприятии присутствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, министр обороны Хосе Мусио Монтейро, другие официальные лица.

(F202) "Кунья Морейра" является третьим фрегатом, строящимся для ВМС Бразилии в рамках программы PFCT (Programa de Fragatas Clase Tamandare).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года компания Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais) от имени МО Бразилии заключила с консорциум Aguas Azuis, сформированным компаниями TKMS, Embraer Defense & Security и ATECH, контракт на строительство в рамках программы PROSUPER четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.).

Постройка осуществляется на базе разработанного TKMS проекта MEKO A-100. Поставки кораблей должны быть завершены до 2029 года. Соглашение включало опционы на поставку еще четырех фрегатов.

Резка стали для строительства головного фрегата серии, (F200) "Тамандаре", началась 5 сентября 2022 года, спуск на воду состоялся в августе 2024 года. Корабль был передан ВМС Бразилии в марте 2026 года и вошел в боевой состав флота в апреле 2026 года.

Сейчас на предприятии TKMS Estaleiro Brasil Sul в стадии строительства находятся все фрегаты серии. Ожидается, что ходовые испытания спущенного на воду в августе 2025 года (F201) "Джеронимо де Альбукерке" начнутся во второй половине 2026 года. Резка стали для четвертого фрегата, "Мариз и Барруш", началась в январе 2026 года.

В апреле 2026 года представители TKMS, Министерства обороны Бразилии и компании Embraer подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства четырех дополнительных фрегатов класса "Тамандаре".