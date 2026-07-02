США модернизируют свои базы в Британии для нанесения ударов по всему миру

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США не собираются уходить из Европы, по крайней мере из Великобритании. Более того, Пентагон планирует модернизировать свои военные базы на территории Соединенного королевства, пишет The Guardian со ссылкой на официальные документы.

Министерство войны США планирует выделить более 4 млрд долларов на обновление и модернизацию военных баз на территории Великобритании, в том числе объектов для хранения ядерного оружия. В частности, в графстве Суффолк планируется строительство новых бункеров для ЯО, а в Глостершире будет модернизирована авиабаза, которую США использовали для ударов по Ирану.

Эти планы подчёркивают масштаб присутствия американского военного и силового аппарата в Великобритании, где более 12 тысяч военнослужащих США размещены как минимум на 15 базах и объектах.

Больше всего средств будет затрачено на модернизацию самой большой американской авиабазы Лейкенхит в графстве Суффолк. Также будут модернизированы авиабаза Милденхолл в Суффолке и база Королевских ВВС Фэрфорд в Глостершире. Коснутся изменения и самой секретной базы США Мэнвит-Хилл в Йоркшир-Дейлс.

Основные изменения на авиабазах должны усилить защиту для самолетов, а также сделать их «более удобными» для нанесения ударов по всему миру.