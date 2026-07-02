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РИА Новости

Российский дрон "Велес-15" с ИИ способен самостоятельно преследовать цель

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Шеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги
Шеврон инструкторов Республиканского центра беспилотных систем имени Владимира Жоги.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Российский дрон "Велес-15" с ИИ при потере связи гонится за целью сам

БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Российский дрон "Велес-15" с искусственным интеллектом способен самостоятельно преследовать цель при потере связи с оператором, рассказал РИА Новости техник беспилотных систем группировки войск "Север" с позывным Эрджей.

"Раз в месяц мы какой-то новый дрон видим, бывает два, то есть мы в свое время увидели вот "Велес-15", когда он вышел. Каждый раз сталкиваешься с новой моделью и постоянно приходится ее изучать", - сказал он.

По словам техника, особенность многих новейших аппаратов — работа на базе искусственного интеллекта. Речь идет, в частности, о модели "Велес-15".

"Они на искусственном интеллекте. Если вдруг потеряется связь с пилотом, эта птица сама долетит куда нужно. Если пилот успевает назначить цель, если цель начинает двигаться, удирать, она сама доворачивает и гонится за этой целью", - добавил Эрджей.

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