Героическое прошлое, славное настоящее и туманное будущее

Центральный Дом авиации и космонавтики находится под угрозой уничтожения

Не секрет, что любой музей – это особый мир со своей внутренней атмосферой. Музей – средоточие богатейшего опыта прошлых поколений, духовное и материальное богатство, без которого невозможно дальнейшее развитие народа, народности, нации.

Авиационные музеи, в свою очередь, это уникальные пространства, где можно погрузиться в историю покорения неба, увидеть легендарные летательные аппараты и узнать о технологических прорывах. Не секрет, что музеи авиации в России — идеальное место для людей, мечтающих о небе.

Экспозиции по всей стране могут похвастать образцами авиационной техники и уникальными экспонатами, о которых большинство путешественников никогда не слышали,. А возможность увидеть своими глазами, в частности, моделей воздушных шаров, самолетов и вертолетов, даёт особые ощущения юным посетителям. В общем, авиационные музеи — это отличный вариант путешествия по стране для тех, кто интересуется авиацией и летательной техникой.

26 июня в Московском доме общественных организаций состоялся круглый стол. Предметом обсуждения на нем стали проблемные вопросы сохранения уникального московского авиационного наследия, в том числе – последнего символа советской авиаэпохи - Центрального Дома авиации и космонавтики (ЦДАиК), а также судьба исторически значимых объектов - «Туполевского гидроспуска» и причала для транспортировки многоразового орбитального корабля «Буран» на берегу Химкинского водохранилища в Тушино, а также судьба московской авиакосмической промышленности в свете грядущей передислокаций авиационных КБ и других предприятий из Москвы в другие регионы страны.

Источник: Валерий Агеев

На круглом столе присутствовали члены ряда общественных организаций, авиационные эксперты, работники музея, журналисты.

Из истории музея

Центральный Дом авиации и космонавтики был создан в 1924 г. в Москве, а открыл свои двери для посетителей 18 января 1927 года. В его создании принимали участие председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков и начальник управления Военно-воздушных сил РККА Пётр Баранов.

Музей предполагалось создать в кратчайшие сроки, а средства были ограничены, поэтому строительство нового музейного здания не планировалось. После долгих поисков подходящего для музея помещения большой площади выбор пал на здание бывшего ресторана «Аполло» с одним большим залом и рядом боковых комнат.

Такой выбор был продиктован и тем, что рядом находились аэродром на Ходынском поле и Военно-воздушная академия. Здание ресторана к тому моменту нуждалось в серьёзном ремонте, однако он был проведён всего за несколько месяцев. Уже весной 1926 года туда начали свозить будущие экспонаты.

Экспозиция музея постоянно пополнялась, чтобы давать представление о передовых достижениях в области авиации. Ежегодно заказывались модели новейших самолётов, приобретались образцы новейших моторов и различных приборов. В витринах музея было выставлено множество моделей самолётов в масштабе 1:10 — от исторических до современных. В частности, имелись модели всех самолётов, бывших на вооружении РККА в Гражданскую войну.

После начала Великой Отечественной войны была радикально изменена пропагандистская и воспитательная работа музея. Регулярно проводились занятия по вопросам противовоздушной обороны. Во дворе выставлялись военные трофеи: кабины самолётов разных типов, отдельные приборы, вооружение. С использованием этих трофеев читались лекции об авиационной технике, которые посещали в том числе лётчики и инженеры.

В послевоенные годы существенное место в экспозиции занял материал, посвящённый теме Великой Отечественной войны.. Экспозицию музея пополнили модели боевого самолёта Ла-7 Ивана Кожедуба и Як-3,подаренный колхозником П. П. Головатым лётчику Б. Н. Ерёмину.

В 1948 году музей получил новое название — «Центральный дом авиации и ПВО им. М. В. Фрунзе» и вошёл в структуру ДОСАФ. Количество экскурсантов в музее возрастало: в середине 1950-х годов посещаемость составляла свыше 100 тысяч человек в год.

С конца 1940-х годов стала обостряться проблема нехватки выставочных площадей. Чтобы демонстрировать новинки отечественной авиации, приходилось избавляться от старых экспонатов. Их передавали в другие музеи или сдавали в металлолом. Количество натурных экспонатов постепенно сокращалось. В 1962 году руководство музея обратилось к Н. С. Хрущёву с просьбой о предоставлении нового помещения, однако она не была удовлетворена.

В 1963 году музей был преобразован в «Центральный Дом авиации и космонавтики им. М. В. Фрунзе». Под космическую экспозицию было отведено два зала, посвящённые зарождению космической эры и этапам освоения космоса. Были приобретены макеты первых искусственных спутников Земли. Второй зал, украшенный фотопортретами космонавтов, подробно освещал их полёты на кораблях различных серий. Появление космической экспозиции ещё сильнее обострило проблему нехватки помещений.

В конце 1987 года музей был закрыт на капитальный ремонт в связи с ветхостью здания. Экспозиция была демонтирована. Часть экспонатов была передана другим музеям. Из-за отсутствия должного учёта экспонатов при временном складировании некоторые особо ценные из них оказались утрачены. Музей лишился многих книг, ковров и пианино немецкой работы. Ко второй половине 1991 года ремонтные работы были завершены только на 20 %. К этому моменту было полностью прекращено финансирование, как ремонта, так и содержания музея

В 1992 году ЦДАиК перешёл в ведение Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) — преемника ДОСААФ. Музей был переведён на самофинансирование. Чтобы найти средства на его содержание, ремонт и зарплаты сотрудников, руководству пришлось сдать в аренду больше половины площадей. Силами новых сотрудников был завершён ремонт и разработана новая концепция экспозиции. В ноябре 1994 года первый зал обновлённого музея был открыт для посетителей.

Музей или ресторан?

Весной 2023 года в музей поступило письмо от руководителя ДОСААФ России о том, что нужно передать коллекцию экспонатов в музей техники Задорожного в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания. Директором музея на тот момент была Юлия Сигорская, которая отказалась выполнять это распоряжение и начала искать решение, как сохранить музей. Но после прекращения контракта с ней плановая работа по сохранению здания и музейной коллекции ЦДАиК ДОСААФ была прекращена

Тем не менее, депутат Мосгордумы, космонавт Олег Артемьев обратился в военную прокуратуру с просьбой проверить действия ДОСААФ в части передачи коллекции. Вскоре музей получил статус частного музея и был внесен в реестр Музеев России, в котором он до того отсутствовал. Сейчас в фондах музея около 34 тысяч экспонатов и 15 тысяч единиц специальной литературы и документов и более 31 тысячи фотоматериалов, посвящённых авиационной и космической тематике. Экспозиция музея размещена в восьми залах, где демонстрируются свыше 1 тысячи экспонатов

Однако, как было заявлено на круглом столе в Московском доме общественных организаций, сегодня здание музея, которым распоряжается ДОСААФ, находится в ветхом, близком к аварийному, состоянии.

Источник: Валерий Агеев

Поэтому не удивительно, что 15 июня 2026 г. оно закрылось на реконструкцию и перепланировку помещений, однако они нигде не согласованы. Кроме того, ряд сотрудников был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Залы музея на время реконструкции не были опечатаны хранителем музея. Без присмотра остался также ценнейший архив и библиотека музея. Так же возникла угроза утраты и порчи других экспонатов и архива музея при перемещении из специально оборудованных помещений с последующим ненадлежащем хранении.

Не секрет, что 2/3 коллекции ЦДАиК является федеральной собственностью, остальные экспонаты принадлежат самому музею или переданы ему собственниками на временное хранение. При утере экспонатов из частных коллекций их владельцы могут обратиться в суд по поводу возмещения ущерба. В освобождённом от экспонатов помещении планируется открыть пункт общественного питания, кафе или ресторан.

К сожалению, руководство ДОСААФ России и нынешнее руководство музея видимо не знают или не понимают норм ряда законов РФ, связанных с сохранением объектов культурного наследия. Ведь здание музея в Петровском парке, в котором когда-то располагался ресторан "Аполло", было построено в конце XIX - начало ХХ века и охраняется государством.

Предметом охраны является объемно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и перегородок, архитектурно-художественное оформление интерьера здания и его музейная функция. В связи с непродуманной реконструкцией здания музея, его уникальная коллекция может быть безвозвратно утрачена.

Здание ЦДАиК сегодня - памятник культурного наследия города Москвы. В документах о присвоении зданию статуса памятника четко указано однозначно возможное использование исторического особняка как музея. А изменение в конструктивных особенностях памятника культурного наследия или утеря, порча или передача экспонатов кому-либо является нарушением действующих законов РФ.

Не секрет, что музей хранит важную часть истории нашей страны. С момента своего основания он вел важную общественную и патриотическую деятельность, и разбазаривание и забвение этой истории недопустимо особенно в нынешнее время.

Валерий Агеев