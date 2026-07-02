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Названы два ключевых направления автономного управления дронами в России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Аналитик Кондратьев: В России активно разрабатывают системы автономного управления БПЛА

В России активно разрабатываются и уже применяются системы автономного управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на базе искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что сейчас такие БПЛА решают исключительно военные задачи, а в гражданском секторе такие технологии используются крайне редко.

«Действительно, у нас активно разрабатываются, тестируются и используются системы автономного управления на базе искусственного интеллекта. В данный момент это, естественно, только для решения военных задач», — пояснил специалист.

По его словам, существует два основных направления автономного управления. Первое — это навигация с элементами ИИ, в частности оптическая навигация, когда камера в нижней части беспилотника анализирует подстилающую поверхность и определяет местоположение без использования глобальных спутниковых систем. Второе — система автоматического поиска, распознавания целей и наведения на них.

Что касается дистанционного управления из другой точки России, здесь ключевой вопрос — наличие каналов связи, объяснил Кондратьев. Российский аналог Starlink — система «Рассвет» от бюро «1440» — пока насчитывает около 10 спутников, и на развертывание полноценной группировки потребуется несколько лет, уточнил аналитик.

«Уже широко применяются меш-сети на цепочках беспилотников серии «Герань»: когда в воздухе находится несколько десятков аппаратов, они образуют сквозную сетевую инфраструктуру, обеспечивающую управление далеко за горизонтом. Весь упор государство делает на разработку, производство и масштабирование именно военных технологий», — заключил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что ИИ, используемый в российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Молния-2, помогает бороться с радиопомехами. Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения преследовать цель, заявили в Минобороны России.

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Россия
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Минoбороны РФ
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AI
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