Войти
РИА Новости

В МИД сообщили о попытках НАТО усилить присутствие в Черном море

289
0
0
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море.
Источник изображения: © Фото : Ministry of Defense of Ukraine

Масленников: НАТО старается усилить присутствие на черноморском направлении

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. НАТО старается усилить присутствие в черноморском регионе, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

"Нацелена (деятельность. — Прим. ред.) прежде всего на формирование вызовов и угроз безопасности нашей страны, в том числе на стратегически важном черноморском направлении, где альянс всячески стремится усилить свое присутствие", — сказал он.

Во вторник в акватории начались учения НАТО Breeze. Они проходят под руководством ВМФ Болгарии.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к равноправному диалогу с альянсом и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 06:52
  • 3
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 23:13
  • 16222
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"