Иран объяснил, как нужно вести переговоры с США

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Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф весьма точно охарактеризовал переговорный процесс с США, по сути, обозначив, как вообще нужно вести сами переговоры с американцами.

По словам Галибафа, когда иранская делегация проводит переговоры с представителями США, она отдаёт себе отчёт в том, что те предпримут новые враждебные действия сразу же, как только у них появится новая возможность.

Глава иранской переговорной группы:

Мы отдаём себе отчёт в том, что перед нами на переговорах совсем не друг. Перед нами – ненадёжная сторона, враг. И мы понимаем, что вести переговоры достойно можно только в одном случае – когда мы сами готовы к войне, которую нам навязывают.

По словам Галибафа, если снова придётся сменить переговоры на ведение огня, Иран сразу же это сделает.

Галибаф:

Мы им сказали: если они начнут огонь, мы немедленно ответим.

Тот случай, когда иранская сторона не принимает врага у себя, не кормит ни халвой, ни посикунчиками… Понимают, что «сколько волка не корми»…

Напомним, что ранее в Израиле в очередной раз заявили, что не собираются соблюдать договорённости между США и Ираном, дав понять, что продолжат атаковать территорию Ливана, часть которой уже находится в оккупации ЦАХАЛ. В Иране мир в Ливане обозначают как один из пунктов соглашения с Вашингтоном.