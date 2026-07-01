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Газета.ru

В Еврокомиссии заявили, что Украина не успевает осваивать военное финансирование ЕС

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Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

Еврокомиссия: Украина не успевает освоить выделенные €5,9 млрд на дроны

Затягивание Евросоюзом выплаты обещанных Украине для закупок беспилотников €5,9 млрд связано с тем, что Киев не успевает осваивать эти средства. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, передает ТАСС.

Так он объяснил, почему ЕС предоставил украинской стороне на дроны €3,9 млрд вместо обещанных €5,9 млрд. По словам Уйвари, Евросоюз пока получил от Киева контракты на БПЛА только на €5 млрд.

«Поэтому мы не можем предоставить больше денег. Еврокомиссия может выделить деньги только под контракты. На данный момент Украина смогла освоить €5 млрд на военные нужды. Мы сегодня перевели транш в €3,9 млрд, когда мы просмотрим оставшиеся контракты, мы проплатим оставшиеся деньги. Если потом Украина сможет прислать нам контракты на оставшиеся €900 млн — мы можем предоставить и их», — сказал Уйвари.

30 июня стало известно, что Киев получил от Евросоюза первые €3,8 млрд оборонной помощи по новой программе Ukraine Support Loan.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении финансовой помощи на сумму €90 млрд.

Ранее Украина в ООН потребовала от Европы и США сбивать российские БПЛА.

Антон Демидов

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