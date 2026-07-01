Военнослужащие немецкой армии маршируют во время военного парада в Вильнюсе, Литва.

Bloomberg: Германия и Нидерланды создали командный центр в Эстонии

Германия и Нидерланды создали штаб в Эстонии для "сдерживания России", передает Bloomberg. Развертывание тяжелой танковой бригады и перехват управления местными армиями фактически превращают прибалтийские республики в бесправный передовой полигон для немецких генералов.

Михаэль Нинабер (Michael Nienaber)

Германия и Нидерланды создали военный центр управления в Прибалтике в целях сдерживания России. Это сделано в рамках масштабной работы по управлению войсками НАТО в преддверии саммита альянса, который состоится на следующей неделе.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник принял участие в церемонии открытия в эстонском городе Валга на границе с Латвией. На мероприятии 1-й немецко-голландский корпус взял на себя командование войсками на восточном фланге НАТО. Ранее эту задачу выполнял Северо-восточный многонациональный корпус.

"Создав еще один боеспособный штаб на восточном фланге НАТО, мы повышаем свою готовность, совершенствуем структуры управления и получаем новые возможности для сдерживания любого вероятного противника", — сказал Писториус в своей речи.

Американский генерал Кристофер Донахью, командующий объединенными сухопутными войсками НАТО, высоко оценил эти усилия, заявив, что Европа сегодня делает больше, чем сделала за последние 35 лет.

Министры обороны Нидерландов, Эстонии и Латвии приняли участие в этой церемонии за неделю до того, как руководители стран альянса соберутся на саммите в турецкой столице Анкаре. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался убедить Дональда Трампа, что Европа прислушалась к его требованию делать больше для собственной обороны. На прошлой неделе он побывал с визитом в Белом доме, где с помощью визуальных эффектов и схем продемонстрировал, как регион увеличивает военные расходы.

Новый центр управления немецко-голландского корпуса станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО. Он будет командовать всеми частями и подразделениями альянса, которые дислоцируются в Эстонии и Латвии, а также национальными составляющими сухопутных войск.

Новый центр управления будет руководить военными учениями, боевой подготовкой и обороной региона в случае нападения российских войск.

В дополнение к этому Германия в настоящее время формирует в третьей прибалтийской стране Литве танковую бригаду постоянного состава численностью до 5 000 человек.

Свой материал для статьи предоставил Отт Таммик (Ott Tammik).