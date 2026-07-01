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«Почти 20 млрд рублей на чипы: в России запустят производство полупроводниковых кристаллов

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«Элемент» готовится запустить выпуск силовых чипов на кремнии и карбиде кремния

Структура группы компаний Элемент — АО «Отраслевые решения» — планирует запустить собственное производство полупроводниковых кристаллов в 2028 году. Об этом сообщает CNews со ссылкой на презентацию Минпромторга РФ, представленную на конференции по электронному машиностроению в Минске.

Изображение сгенерировано Grok

Источник изображения: ixbt.com


Проект под названием «Кубик» предусматривает серийное производство силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния. Выпускаемая продукция будет предназначена для транспортной отрасли, энергетики, промышленности, а также экспортных поставок.

Общий объем инвестиций оценивается в 19,5 млрд рублей, около 23% средств компания вложит самостоятельно, а оставшиеся 77% будут привлечены в виде льготных кредитов. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности.

Полированные бетонные полы — это современное решение, сочетающее прочность, долговечность и выразительный внешний вид. Такой пол не только выдерживает серьёзные нагрузки, но и выглядит стильно, благодаря характерному блеску и ровной, гладкой поверхности. Полированные полы идеальны для коммерческих, промышленных и общественных пространств.

Согласно ранее озвученным планам, к 2030 году предприятие должно выпускать до 100 тыс. кремниевых пластин и 40 тыс. пластин из карбида кремния в год. Ожидается, что это позволит закрыть до 60% потребностей российского рынка в силовых полупроводниковых компонентах. Для сравнения, еще недавно более 90% этого сегмента зависело от импортных поставок.

Для реализации проекта уже приобретено производственное помещение стоимостью 2,4 млрд рублей. Часть здания площадью свыше 1 тыс. кв. метров ввели в эксплуатацию в конце 2025 года — именно там разместят новое производство.

Группа компаний Элемент — крупнейший российский производитель микроэлектроники. Компания была создана в 2019 году на базе активов АФК «Система» и Ростех. В начале 2026 года стало известно, что Сбербанк приобрел около 42% акций «Элемента» за 27 млрд рублей, еще 41,66% компании остается в собственности «Ростеха».

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