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Техкульт

Гигантские грузовые тримараны сократят вредные выбросы на 99% при морских перевозках

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Vela Transport

Французская компания Vela Transport заключила соглашение с логистическим гигантом DHL об открытии со следующего года специального трансатлантического маршрута. Он отличается тем, что на нем будут работать только парусные суда – огромные грузовые тримараны. Они специально спроектированы инженерами Vela для конкуренции с существующими контейнеровозами — по крайней мере, в части перевозки некоторых грузов.

Тримараны Vela имеют 67 м в длину и могут брать 415 тонн полезной нагрузки. При благоприятном ветре они развивают скорость до 14 узлов (26 км/ч), а путь от берегов Франции до Нью-Йорка проделывают за 13 дней. Это на 4 дня дольше, чем контейнеровоз с дизельным двигателем, который может идти напрямую. Парусный корабль вынужден часто лавировать, чтобы ловить и использовать ветер с максимальной эффективностью. Очевидное преимущество таких грузовых кораблей – символические затраты топлива, которое используется только при маневрах в порту. Отсюда и минимально возможный уровень выбросов — фактически, они сокращаются на 99 %. Это позволит удешевить перевозки, но одновременно послужит ограничением для ряда категорий грузов, которые нужно доставлять как можно быстрее. С другой стороны, погрузка и разгрузка из-за малых объемов груза протекают гораздо быстрее, плюс такой корабль занимает меньше места у причальной стенки.

Vela Transport

Александр Мартыненко

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Страны
Франция
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