Оснащенный пулеметами российский газовоз как предупреждение НАТО (The Times, Великобритания)

The Times: Россия оснастила пулеметами плавучую регазификационную установку

Российское регазификационное судно "Маршал Василевский" было оснащено пулеметами, утверждает The Times. Эксперты, на которых ссылается издание, полагают, что это сделано, чтобы предотвратить возможные нападения на судно — в том числе со стороны европейских стран.

Эмма Йоманс (Emma Yeomans)

Эксперты по разведке говорят, что оружие отобьет у европейских стран охоту захватывать суда с санкционной нефтью и СПГ.

Российский газовоз был оснащен пулеметами, защищающими его от морских дронов и попыток высадки на борт. Это стало знаком дальнейшей эскалации напряженности в Балтийском море.

Один из главных российских танкеров для перевозки СПГ "Маршал Василевский" (это судно является плавучей регазификационной установкой, — прим. ИноСМИ) получил на вооружение два дальнобойных пулемета, которые установлены на мостике. Об этом свидетельствуют полученные фотографии (информация не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ).

Аналитики назвали снимки беспрецедентными. Они указывают на то, что Россия верит в существование серьезной угрозы для танкера, который снабжает газом российскую Калининградскую область. Она также снабжается газом по трубопроводу, идущему через Литву.

Такое же судно "Арктик Метагаз" было уничтожено в марте в Средиземном море. Считается, что оно подверглось ударам безэкипажных катеров, которые Украина направила из Ливии. На эвакуацию его дымящегося корпуса ушло несколько месяцев. Киев не взял на себя ответственность за это нападение.

Фотографии, полученные эстонским новостным порталом Delfi, были сделаны в мае. На них можно видеть два пулемета, похожих на дальнобойную снайперскую винтовку. По словам аналитиков, дальность такого оружия может составлять около километра, используют эти пулеметы для поражения маленьких надводных катеров и дронов.

Российские газовозы ходят под своим флагом и поэтому не считаются частью теневого флота. Он состоит из судов, которые часто пытаются скрыть свою связь с Россией, используя другие флаги. Однако такие газовозы играют очень важную роль в экономике, перевозя СПГ. В будущем году начнет действовать запрет ЕС на импорт такого газа.

Специалист по вопросам обороны из Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер сказал, что это предостережение блоку НАТО: "Не пытайтесь подняться к нам на борт, потому что это может спровоцировать войну".

По его словам, пулеметы установлены на треногах и могут применяться против надводных судов. Болдер добавил: "Цель в том, чтобы сделать их как можно более устойчивыми, и они предназначены для борьбы с надводными судами. Например, с их помощью можно вывести из строя двигатель, а также поражать цели на суше. Но я думаю, что прицельно стрелять из них можно на расстояние около километра".

Перевозить газ морем дороже, но президент Путин сказал в 2019 году, что это "снижает риски при транспортировке". Видимо, он имел в виду то, что прибалтийские страны могут перекрыть трубопровод, проходящий через литовскую территорию.

Представитель разведывательного сообщества, согласившийся на беседу на условии соблюдения анонимности, сказал, что вооружив такое судно как "Маршал Василевский", русские могут помешать европейским странам высаживаться на свои суда из состава теневого флота.

"Если пройдет слух, что на судах теневого флота установлены тяжелые пулеметы, изменится вся проводимая западными странами оценка рисков, связанных с высадкой на борт, — сказал он. — Вероятность высадки на такое судно сократится буквально до нуля. Никто не станет приближаться к нему на вертолете. Если цель России состояла в этом, то она добилась успеха". <…>