Киев установил Sky Sentinel против «Гераней»

На Украине заметили антидроновую турель Sky Sentinel

Антидроновую пулеметную турель Sky Sentinel, которой планируют противостоять российским дронам-камикадзе «Герань», заметили на Украине. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Повернуты на войне».

На ролике видна тумбовая установка с боевым модулем, который несет пулемет M2 Browning калибра 12,7 миллиметра. Отмечается, что Киев использует Sky Sentinel для прикрытия объектов от низколетящих дронов.

Производитель позиционирует Sky Sentinel как автоматизированную систему. Боевой модуль получил искусственный интеллект, который управляет обнаружением, захватом и сопровождением целей. Пулемет M2 способен поражать воздушные цели на дальности до 1500 метров.

Ранее в июне перехват украинского дрона-камикадзе российской турелью «Калитка» показали на видео. Система потратила 37 патронов на поражение цели.