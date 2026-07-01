Несвежий Breeze: почему НАТО скрывает масштаб черноморских маневров

Риски эскалации вынудили альянс засекретить состав сил — как будет реагировать ВМФ РФ

В акватории Черного моря 30 июня начались военно-морские учения НАТО Breeze-2026. Тренировки проходят под руководством Военно-морских сил Болгарии и продлятся около месяца. Официальное расписание маневров опубликовало Главное командование Объединенных вооруженных сил альянса в Европе (SHAPE). Однако в этот раз организаторы скрыли численность личного состава и перечень боевых кораблей, которые примут участие в учениях. Военные эксперты связывают повышенную секретность с нежеланием провоцировать Россию в условиях острого регионального кризиса.

Тридцать лет эволюции Breeze

На этапе подготовки к нынешней кампании профильные ведомства прорабатывали локальные задачи: разминирование морских секторов, тактическое маневрирование и алгоритмы взаимодействия ВМС с гражданскими и правительственными структурами, сообщали болгарские СМИ.

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Учения Breeze проводятся ежегодно с 1996 года. Традиционно они отличались открытостью и масштабностью. Так, летом 2025-го в тренировках приняли участие контингенты 14 государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Румынии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Латвии, Албании, Грузии и Болгарии. На тот момент развертывание включало надводные корабли, авиационные группы, подразделения водолазов и морские беспилотные аппараты.

Несмотря на регулярность, за 30-летнюю историю проект неоднократно сталкивался со срывами по внутриполитическим или военным причинам. С 1997 года можно выделить три ключевых прецедента. В 2000-м их полностью отменили из-за масштабного кризиса и боевых действий в Косово. В 2003 и 2006 годах — вынужденные паузы, вызванные критической перегрузкой американского флота в других горячих точках планеты. В 2009-м — скандальный срыв тренировок из-за того, что принимающая сторона (Украина) не успела вовремя принять внутренний закон о допуске иностранных войск на свою территорию.

Контекст скрытности и формат маневров

Скрытность организаторов относительно точного состава участников и масштаба сил Breeze-2026 вполне объяснима. В условиях продолжающегося конфликта в Черноморском регионе любое реальное развертывание боевых кораблей НАТО в акватории несет риски прямой эскалации. Именно поэтому маневры, вероятнее всего, пройдут в командно-штабном формате и сместятся в киберпространство, считает военный эксперт Алексей Леонков.

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— Это полностью укладывается в современную глобальную стратегию альянса по проведению многодоменных операций, где ключевая роль отводится координации штабов, а не физическому присутствию флота. Безусловно, отдельные элементы отработают на земле — например, противодесантная оборона на побережье Болгарии или учебные стрельбы, но всё это будет локализовано строго в границах национальных территорий стран НАТО, — сказал он «Известиям».

Альянс пытается избежать лишних провокаций, понимая, что российские системы ПВО и береговой обороны в текущей обстановке будут воспринимать любые неопознанные или приближающиеся к зоне СВО воздушные и морские цели как законные объекты для поражения. Ситуацию осложняет и то, что на вооружении ВСУ теперь стоят те же истребители F-16, что и у стран блока, уточнил эксперт.

— Что касается заложенных сценариев, то здесь НАТО не демонстрирует новизны. Риторика учений остается подчеркнуто антироссийской. Традиционная легенда — это «отражение агрессии со стороны условного противника» и коллективный ответный удар, — подчеркнул Алексей Леонков.

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При этом если на северном фланге НАТО ключевой точкой потенциального противостояния всегда выступает Калининградская область, то на южном главным «виртуальным призом» всей кампании для альянса неизменно остается Крым. Эксперт уверен, что в рамках учений штабы будут разыгрывать именно сценарии блокирования или гипотетического захвата Крымского полуострова, который фигурирует в качестве финальной цели во всех последних стратегических играх альянса в Черноморском бассейне.

Фактор Монтрё и реальный состав участников

В прежние годы состав участников Breeze был максимально широким: Украина активно привлекала к маневрам корабли нечерноморских государств НАТО, включая США и Италию. Однако сегодня геополитическая и правовая реальность в регионе кардинально изменилась, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Тот факт, что руководство альянса в этот раз решило не раскрывать точный состав сил и количество участников, говорит сам за себя — им явно есть что скрывать. Тем не менее для российских Вооруженных сил это не станет секретом: за акваторией ведется непрерывное наблюдение с воздуха, из космоса и с помощью других средств разведки, — добавил он.

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В силу действия конвенции Монтрё, которую строго соблюдает Турция, корабли нечерноморских стран НАТО сейчас не могут войти в закрытую зону через проливы. Таким образом, костяк нынешних маневров может составлять «тройка» прибрежных государств альянса — Болгария, которая выступает организатором, а также Румыния и Турция. В качестве политического «довеска» к ним вполне могут привлечь остатки военно-морских сил Украины. Кроме того, определенная активность возможна на Дунае, откуда в акваторию могут спуститься речные катера других европейских стран, считает эксперт.

— Очевидно, что сценарии маневров, как это ранее происходило на Балтике, направлены исключительно против России. Под легендой «отражения внешних угроз» участники будут отрабатывать защиту собственных портов, задачи противовоздушной обороны и минирование акватории. На практике же речь идет об алгоритмах отражения гипотетических ударов с нашей стороны с последующей отработкой ответных атак по российским объектам, — подчеркнул Василий Дандыкин.

Примечательно, что старт этих учений пришелся буквально на дни после завершения другой крупной тренировки: многонациональные учения Noble Blueprint 2026 (NOBL26) в Румынии закончились лишь 27 июня. Они проходили в районе Фокшанских ворот — стратегического коридора между Карпатами и Дунаем. Официально их целью была отработка регионального плана обороны, но, по оценке экспертов, опрошенных «Известиями», на практике НАТО тренировало переброску и снабжение войск на украинском направлении.

Юлия Леонова