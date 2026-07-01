Стармер: Британия увеличит ежегодный военный бюджет на 27% к 2029 году

ЦАМТО, 30 июня. Великобритания увеличит ежегодный военный бюджет на 27% – до 80 млрд. фунтов стерлингов (105 млрд. долл.) к 2029 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

"До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад, наша страна тратила на оборону 54 млрд. фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд. фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении", – сказал К.Стармер во время пресс-конференции, посвященной публикации долгосрочного плана оборонного бюджета.

Он подчеркнул, что таким образом доля военных расходов достигнет 2,7% ВВП.

После 2029 года власти Британии намерены довести показатель до 3% ВВП, добавил премьер.