Войти
ЦАМТО

Стармер: Британия увеличит ежегодный военный бюджет на 27% к 2029 году

273
0
0
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступает на пресс-конференции.
Источник изображения: © AP Photo / Thomas Krych

ЦАМТО, 30 июня. Великобритания увеличит ежегодный военный бюджет на 27% – до 80 млрд. фунтов стерлингов (105 млрд. долл.) к 2029 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

"До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад, наша страна тратила на оборону 54 млрд. фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд. фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении", – сказал К.Стармер во время пресс-конференции, посвященной публикации долгосрочного плана оборонного бюджета.

Он подчеркнул, что таким образом доля военных расходов достигнет 2,7% ВВП.

После 2029 года власти Британии намерены довести показатель до 3% ВВП, добавил премьер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 10:21
  • 16220
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 23:06
  • 1
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"