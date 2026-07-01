В Китае определены основные драйверы экономического развития на ближайшие годы

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В Китае обсуждается новая стратегия экономического развития, в которой определяются важнейшие драйверы роста. Согласно новой стратегии, в разработке которой участвовали сотни специалистов, включая членов-корреспондентов академии наук КНР, выделено три основных драйвера экономического роста в ближайшей перспективе.

Первый – вложения в высокотехнологичную индустрию, в первую очередь – в искусственный интеллект. Уже сейчас Китай относится к ведущим в сфере разработки и применения ИИ странам. На искусственный интеллект «затачиваются» целые отрасли, включая управление ресурсами, производственные мощности, проектировку новых агрегатов, систем и вооружений.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян присутствовал на презентации последних разработок в области ИИ. На встрече было принято решение ускорить прорывы в области ИИ, обещано создать сверхкрупные вычислительные кластеры и обеспечить высококачественные данные и кадры. Также планируется расширение коммерческого внедрения, включая целостную промышленную систему и разнообразные контексты применения.

Второй драйвер роста – здравоохранение. В Китае поставлена задача минимизировать риски заболеваемости целой группой болезней, включая инфекционные, сердечно-сосудистые и др. Отмечено, что правительство Китая планирует экономическое развитие, исходя из того, что объёмы заболеваемости будут ежегодного снижаться. Упрощённо: вложения в здравоохранения на уровне 1 юаня принесут экономике дополнительно порядка 1,8 юаней. То есть, курс – на здоровье нации, а нация ответит «ударным трудом». Без иронии.

Третий драйвер роста – декарбонизация. Китайские специалисты считают, что нефтегазовый импорт должен поэтапно снижаться в объёмах, а для компенсации выбывающих углеводородов планируется развивать «зелёную» энергетику и альтернативные источники, в том числе те, которые могут быть открыты в ближайшей перспективе. Особое место в этой сфере должны занять атомные электростанции и повышение эффективности их использования в экономике.

Нашим экспортёрам нефти и газа необходимо иметь в виду, что Китай со временем будет закупать всё меньше такого рода энергоносителей, чтобы потом не оказалось, что «момент прозевали».