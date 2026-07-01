Минобороны Великобритании закажет универсальные боевые корабли вместо эсминцев

Спущенный на воду головной строящийся на судостроительном предприятии британской группы Babcock International в Розайте (Babcock Rosyth) для ВМС Великобритании фрегат F 12 Venturer нового типа 31 (Т31, типа Inspiration), 15.06.2025.

ЦАМТО, 30 июня. Минобороны Великобритании 29 июня объявило о принятом решении построить для командования ВМС страны не менее шести новых универсальных боевых кораблей CCV (Common Combat Vessels).

Они должны обеспечить противовоздушную оборону и защиту территориальных вод, а также позволить загрузить работой на десятилетия национальную судостроительную отрасль промышленности.

Универсальные боевые корабли в перспективе заменят шесть эскадренных миноносцев класса "Тип-45", состоящих на вооружении британского флота. Они будут представлять собой первый "гибридный" боевой корабль, обеспечивающий координацию применения необитаемых/беспилотных систем в воздухе, над водой и под водой для обеспечения надежной противовоздушной обороны.

Как ожидается, поставки начнутся в первой половине 2030-х годов. В отличие от своих предшественников, новый боевой корабль будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами, расширяя боевые возможности, устойчивость и огневую мощь флота без пропорционального увеличения экипажа и стоимости.

Строительство кораблей CCV будет реализовано вместо ранее запланированной поставки эскадренных миноносцев класса "Тип-83". Вместо концентрации боевой мощи на небольшом числе тяжелых и дорогостоящих кораблей, решено перейти к лучше соответствующему характеру современной войны гибридному флоту, сочетающему управляемые экипажем и необитаемые решения.

После принятия на вооружение CCV будут применяться совместно с восемью управляемыми экипажем фрегатами класса "Тип-26" и пятью "Тип-31", а также необитаемыми ракетными платформами "Тип-91", необитаемыми подводными платформами для обнаружения целей "Тип-92", тяжелыми необитаемыми подводными аппаратами "Тип-93" и необитаемыми платформами для обнаружения целей "Тип-94".

Новые корабли будут разработаны и построены в Великобритании. Программа также станет основой для трех новых проектов – "Атлантический бастион", "Атлантический щит" и "Атлантический удар" – заявленной задачей которых является противодействие российской активности в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, защита важной подводной инфраструктуры и усиление возможностей сдерживания НАТО.

Как заявлено, адаптивная конструкция универсальных боевых кораблей открывает возможности для участия в проекте всей оборонной промышленности Великобритании и создает платформу с большим экспортным потенциалом.