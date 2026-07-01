Литва получила первый транш в рамках механизма SAFE

ЦАМТО, 30 июня. Литва 24 июня получила первый авансовый платеж в размере 956,3 млн. евро в рамках финансового инструмента Европейского союза SAFE (Security Action for Europe).

Перевод средств 29 июня подтвержден пресс-службой Генерального директората Европейской комиссии по оборонной промышленности и космосу.

Полученный транш составляет 15% от совокупного объема кредита, выделенного Литве в соответствии с решением Совета ЕС об имплементации от 17 февраля 2026 года, принятым на основании регламента Совета ЕС от 27 мая 2025 года. Общая сумма займа для Литвы одобрена в сумме 6,375 млрд. евро. Размер авансового платежа составил 956,323 млн. евро.

Инструмент SAFE предусматривает льготные условия заимствования: максимальный срок займа – 45 лет, первые 10 лет – льготный период, в течение которого государство-получатель выплачивает исключительно процентную составляющую долга. Процентная ставка привязана к условиям заимствования самой Европейской комиссии на рынках капитала.

Средства первого транша будут направлены на ускорение реализации плана формирования национальной дивизии Сухопутных войск Литвы к 2030 году. Согласно данным литовского Министерства обороны, выделенное финансирование SAFE покроет около половины общей стоимости программы комплектования дивизии вооружением.

В число приоритетных закупочных направлений входят: системы противовоздушной обороны (ПВО) малой и средней дальности, в том числе зенитный ракетный комплекс NASAMS; самоходные артиллерийские установки CAESAR; реактивные системы залпового огня HIMARS; боеприпасы; средства контрмобильности (противотанковые заграждения, минные системы), а также иные армейские программы.

Дополнительно Литва зарезервировала часть средств для поддержки Украины – через совместные закупки и приобретение военной техники у украинских или европейских производителей.

Литва одной из первых среди государств-получателей завершила обязательные процедурные этапы и подписала соглашение в рамках SAFE. Официальная церемония подписания соглашения о займе состоялась 9 мая 2026 года.

Авансовый платеж произведен в установленные сроки после выполнения всех предварительных регуляторных условий. Последующие транши будут выплачиваться по мере достижения согласованных контрольных показателей реализации программы перевооружения Литвы.