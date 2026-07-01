Косиняк-Камыш: Киев отказался предоставить Польше технологии дронов, поэтому не получит МиГ-29

ЦАМТО, 30 июня. Украина отказалась предоставить Польше беспилотные технологии, поэтому не получит истребители МиГ-29. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Ранее польские военные неоднократно заявляли, что готовы передать оставшиеся у них МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина, напоминает агентство.

"Я предложил Украине очень партнерский подход. Самолеты МиГ-29 в обмен на технологии дронов. Украинцы сначала приняли это, а потом отказались от этих договоренностей", – сказал Косиняк-Камыш.

"Нет "МиГов" для Украины, потому что нет технологий дронов для Польши", – подчеркнул он.