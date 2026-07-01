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На "Янтаре" спустили на воду блок нового плавдока

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В день кораблестроителя, 29 июня, на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" спустили на воду 3-й блок строящегося плавучего дока "Капитан Анатолий Ермолаев". В рамках торжественной церемонии также отметили и наградили сотрудников предприятия, внесших вклад в развитие российского кораблестроения и предприятия.

Как сообщил старший строитель кораблей Андрей Трусов, сейчас продолжается формирование 4-го блока плавдока. Заканчивается изготовление трех последних секций. По мере готовности блоков будет происходить их стыковка друг с другом на воде.

Спуск на воду 3-го блока плавдока "Капитан Анатолий Ермолаев"

ПСЗ "Янтарь"


"В новейшей истории мы впервые будем производить стыковку таких масштабных конструкций, как блоки плавучего дока на воде. Для нашего предприятия это уникальная инженерная операция, своеобразный вызов. И мы уверены, что сможем достойно на него ответить", – привели в пресс-службе верфи слова главного инженера "Янтаря" Сергея Чертова.

Новый плавдок строится в рамках программы ОСК при поддержке Минпромторга. Проекты программы по строительству новых и реконструкции существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий по схеме опережающего финансирования реализуются на 16 предприятиях Объединенной судостроительной корпорации.

Плоские секции дока изготавливаются на заводе "Вымпел". Объемные секции и сборка реализуются на "Янтаре".

Длина нового плавдока составит 158 метров с наибольшей шириной 23,4 метра. Осадка – 6,5 метра, спусковая масса – 10 тысяч тонн (со снятой эстакадой – до 12 тысяч тонн).

Плавдок назван в честь Анатолия Ермолаева, который начал трудовую деятельность на заводе "Янтарь" в 1959 году. За 50 лет работы на предприятии прошел трудовой путь от капитана буксира цеха №12 до капитана завода.

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