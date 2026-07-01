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Известия.ru

Военный рассказал о применении ВСУ дронов-пустышек из канализационных труб

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer

Боец ВС РФ Омск: ВСУ применяют дешевые дроны-пустышки из канализационных труб

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют так называемые дроны-пустышки, изготавливаемые из канализационных труб, чтобы перегружать российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 30 июня рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омск.

«Дешевый БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) противника, так называемый труболет, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Такой аппарат, как добавил Омск, получил название «труболет». Он не несет боевой нагрузки и является лишь тщетным отвлечением средств поражения дронов.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов рассказал на встрече с военными корреспондентами, что в российские системы ПВО стали активно внедрятся технологии искусственного интеллекта, которые автоматизируют процесс распознавания и перехвата БПЛА. За день до этого президент РФ Владимир Путин призвал быстро и существенно наращивать производство и логистику систем ПВО.

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