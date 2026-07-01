Войти
Военное обозрение

ВВС США испытали новую ПКР LRASM со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit

297
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты провели испытания новой противокорабельной ракеты LRASM, потопив в ходе учений в Тихом океане корабль-мишень. Об этом сообщается в сообщении Командования глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command).

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit применил дальнобойную противокорабельную ракету LRASM по кораблю-мишени к северу от Марианских островов в Тихом океане. Как подчеркнули в командовании, в ходе учений были продемонстрированы возможности поражения стратегических целей на большом расстоянии. Испытания стали «шагом вперед» в противодействии морским угрозам.

Тихоокеанские Военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов.

Как подчеркивается, новая ракета LRASM является новым ключевым компонентом дальних морских ударных операций американских ВВС, обеспечивающая «решающее преимущество» перед противником.

LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) — крылатая противокорабельная ракета большой дальности. Официально принята на вооружение ВВС США в 2018 году, ВМС США в 2021 году. Основное назначение — поражение кораблей в условиях подавления GPS и при активной работе средств радиоэлектронной борьбы. Ракета может самостоятельно искать цель и обходить помехи. Дальность поражения (максимальная) — 930 км. Масса боевой части — 450 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
LRASM
Проекты
GPS
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 10:21
  • 16220
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 23:06
  • 1
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"