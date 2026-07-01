ВВС США испытали новую ПКР LRASM со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit

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Соединенные Штаты провели испытания новой противокорабельной ракеты LRASM, потопив в ходе учений в Тихом океане корабль-мишень. Об этом сообщается в сообщении Командования глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command).

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit применил дальнобойную противокорабельную ракету LRASM по кораблю-мишени к северу от Марианских островов в Тихом океане. Как подчеркнули в командовании, в ходе учений были продемонстрированы возможности поражения стратегических целей на большом расстоянии. Испытания стали «шагом вперед» в противодействии морским угрозам.

Тихоокеанские Военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов.

Как подчеркивается, новая ракета LRASM является новым ключевым компонентом дальних морских ударных операций американских ВВС, обеспечивающая «решающее преимущество» перед противником.

LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) — крылатая противокорабельная ракета большой дальности. Официально принята на вооружение ВВС США в 2018 году, ВМС США в 2021 году. Основное назначение — поражение кораблей в условиях подавления GPS и при активной работе средств радиоэлектронной борьбы. Ракета может самостоятельно искать цель и обходить помехи. Дальность поражения (максимальная) — 930 км. Масса боевой части — 450 кг.