СМИ: НАТО выделит Украине в четыре раза меньше военной помощи, чем раньше

ЦАМТО, 30 июня. НАТО на июльском саммите в Анкаре планирует выделить Украине в качестве дополнительной военной поддержки 10-12 млрд. долл., что в четыре раза меньше, чем суммы, направлявшиеся Киеву по итогам прошлых двух встреч альянса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в альянсе.

"Два года назад на саммите в Вашингтоне было решено о выделении 40 млрд. долл. в дополнение к двусторонним договоренностям о поддержке и к помощи ЕС. В прошлом году на саммите в Гааге дополнительная помощь Киеву напрямую и от различных союзников составила те же 40 млрд. долл.", – напоминает издание.

Однако перед саммитом в Анкаре, по оценкам газеты, признаки указывают на "резкое замедление" поддержки Украины "из-за недостатка американской помощи, а также ослабевшего желания Вашингтона поддерживать Киев и его сопротивление".

"Ожидается, что "свежие" фонды – то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, – не превысят 10-12 млрд. долл.", – говорится в статье.

По утверждению газеты, необходимость в дополнительных механизмах поддержки снизилась после того, как Евросоюз разблокировал пакет помощи Украине объемом 90 млрд. евро. Из этой суммы около 60 млрд. евро составляют военные поставки, которые в большинстве своем обещаны европейскими странами-участницами альянса.

Издание полагает, что общий объем помощи Украине со стороны стран НАТО в 2026 году может составить около 70 млрд. долл., однако новые обязательства из них будут представлять собой только чуть более 10 млрд. долл.

"Ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать", – говорится в статье.

Как напоминает "РИА Новости", в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 млрд. евро.