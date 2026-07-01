ЦАМТО, 30 июня. Планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают Москве основания для повышенного внимания к любым предприятиям, задействованным в таких разработках.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", – отметила она в своем комментарии.

Таким образом, по ее словам, Североатлантический альянс постепенно теряет остатки рациональности, стремясь по максимуму использовать Украину как испытательный полигон для имеющихся и новых военных технологий.

Киевский режим, в свою очередь, все больше стремится столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение на поле боя, констатировала М.Захарова.