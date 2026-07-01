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ЦАМТО

В Беларуси успешно завершены предварительные испытания артиллерийского метеобаллистического комплекса "Каскад-МБ"

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 30 июня. ОАО "ВОЛАТАВТО" (Республика Беларусь) успешно завершило предварительные испытания разработанного предприятием артиллерийского метеобаллистического комплекса "Каскад-МБ".

Комплекс предназначен для автоматизированного определения метеорологических данных (наземного давления атмосферы, температуры воздуха, скорости и направления ветра) с помощью метеорологической станции и баллистических данных (начальной скорости снаряда, температуры заряда) с использованием баллистической станции и дистанционного измерителя температуры.

Данные по беспроводному каналу сразу передаются на автоматизированное рабочее место старшего офицера батареи.

На основе полученных измерений "Каскад-МБ" рассчитывает отклонения условий стрельбы от табличных, определяет поправки и формирует готовые исчисленные установки. Это позволяет значительно сократить время подготовки к ведению огня и повысить точность поражения.

Наиболее трудоемким элементом баллистической подготовки является определение суммарного отклонения начальной скорости снарядов. "Каскад-МБ" решает эту задачу самым точным способом – с помощью входящей в его состав баллистической станции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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