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Лондон направит значительные инвестиции на развитие боевых беспилотных систем

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Лондон направит значительные инвестиции на развитие боевых беспилотных систем

Лондон инвестирует более 5 млрд фунтов стерлингов (около 6,6 млрд долларов) в производство беспилотных летальных аппаратов в рамках модернизации Вооруженных сил Великобритании. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны Соединенного королевства.

"Крупнейшие в истории Великобритании инвестиции в беспилотные летательные аппараты – более 5 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет – будут включены в план оборонных инвестиций", – заявили в военном ведомстве.

Беспилотник "Шакал", Великобритания

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Там отметили, что конфликты в Иране и на Украине показали, что беспилотные аппараты меняют характер боевых действий.

"Дешевые системы уничтожают важные цели, а циклы инноваций измеряются неделями, а не годами", – уточнили в британском Минобороны.

В сообщении говорится, что инвестиции позволят Великобритании создать "гибкие, интегрированные силы", включающие БПЛА, летающие бок о бок с армейскими вертолетами, "невидимые" благодаря беспилотникам истребители, а также гибридный Королевский военно-морской флот, состоящий из кораблей с экипажем и без него.

Кроме того, подчеркивает Минобороны, инвестиции позволят создать тысячи новых рабочих мест.

В рамках плана оборонных инвестиций Великобритания также отказалась от разработки нового класса эсминцев "Тип-83", которые должны были заменить эсминцы "Тип-45". Вместо этого Лондон закупит не менее шести гибридных боевых кораблей типа CCV (Common Combat Vessel), которые станут центрами управления беспилотными системами.

Минобороны подчеркивает, что это позволит увеличить дальность действий Королевского флота, сделать его более устойчивым и усилить огневые возможности без наращивания численности экипажей и расходов.

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Страны
Великобритания
Иран
Украина
Проекты
БПЛА
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