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Военное обозрение

Новая помехозащищенная система связи для БПЛА разработана в России

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Источник изображения: topwar.ru

Российский холдинг «Росэл» разработал новую систему связи для беспилотников, обеспечивающую работу дрона даже в условиях применения противником комплексов радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Росэл» презентовал новую помехозащищенную систему связи для БПЛА в рамках Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который стартовал 24 июня в Тульской области. Как говорится в описании изделия, система разработана на базе помехозащищенных радиомодемов, она обеспечивает стабильный канал управления и телеметрии, а также передачи видео даже при воздействии РЭБ.

Как пояснили представители разработчика, новая система имеет режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты, что позволяет переключать каналы, нивелируя воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы.

Основное преимущество радиолиний нашей системы – адаптация по скорости и частоте передачи данных в совокупности с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и, выбрав необходимые частоты, продолжать передавать данные или управлять беспилотником.

Сейчас специалисты работают над увеличением дальности связи данной системы. О том, устанавливается ли данное изделие на БПЛА для СВО, не сообщается.

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