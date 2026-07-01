Киев выпрашивает у Парижа лицензию на производство крылатых ракет SCALP

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Украина хочет локализовать лицензионное производство крылатых дальнобойных ракет SCALP на своей территории. Об этом заявил украинский министр обороны Михаил Федоров.

Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. По словам Федорова, Минобороны Украины планирует развернуть собственное производство этих ракет для последующих ударов по России. Вопрос получения лицензии обсуждался во время визита Зеленского во Францию, сейчас идут переговоры как с французским правительством, так и с самим производителем ракет.

Как подчеркнул украинский министр, прогресс в переговорах есть, но о конкретных результатах говорить еще рано. Переговоры идут тяжеловато, имеется много подводных камней, осложняющих получение лицензии. Там и права интеллектуальной собственности, локализации производства, да и других бюрократических процедур полно.

Во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на ракеты SCALP в нашу страну.

Ранее Зеленский запросил у США лицензию на производство на Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО/ПРО Patriot, но так и не получил на это согласия от американцев.