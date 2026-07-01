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Вестник Мордовии

Почему провалилось производство украинских 12,7-мм пулеметов "Ласка" К-2

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Украинский 12,7-мм пулемет "Ласка" К-2
Украинский 12,7-мм пулемет "Ласка" К-2.
Источник изображения: Отвага2004

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В 2021 году харьковская компания "ХАДО-Холдинг" (торговая марка Snipex) представила свой 12,7-мм пулемет "Ласка" К-2 под советский патрон 12,7×108 мм, внешне напоминавший знаменитый американский Browning M2.

Тогда украинские источники всячески восхваляли это оружие, писали о его больших перспективах. Пулемет даже проходил испытания в качестве танкового на Т-64БВ, но всё закончилось ничем.

Масса пулемета без станка - 29 кг, длина - 1840 мм, темп стрельбы - 500-600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность: по наземным целям - до 2000 метров, по воздушным - до 1500 метров.

Однако серийного производства не последовало, так как не удалось преодолеть технические проблемы с механизмом подачи патрона - он оказался слишком сложным в производстве. Требовалась длительная доводка деталей для обеспечения надежности при стрельбе.

В результате некогда разрекламированный проект заглох, а власти киевского режима предпочли поставки западного стрелкового оружия.

Герман Китаев

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Китай
США
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