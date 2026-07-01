ВС России изучают сбитый натовский БПЛА, использованный ВСУ как дрон-матка

ВС РФ изучают сбитый БПЛА НАТО, использованный ВСУ как дрон-матка

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Российские специалисты изучают сбитый системой ПВО натовский беспилотник самолетного типа, который использовался как дрон-матка для запуска малых ударных БПЛА, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.

"Так называемый VTOL (vertical take-off and landing - вертикальный взлет и посадка - ред.) - это натовский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, но с вертикальным взлетом и посадкой. Его сбило наше ПВО. Здесь, на фюзеляже, можно видеть следы от поражающих элементов, отверстия. Грузоподъемность у него - порядка 20 килограммов. Сейчас мы ведем работы по восстановлению", - добавил он.

По его словам, с этого дрона десантировались малые беспилотники, которые изначально крепились сверху на сбросе. Их задача - пролететь два-три километра до цели, поэтому они не несут большого заряда и не рассчитаны на дальние полеты.

Трофейный аппарат находится в музее-мастерской БПЛА, куда попадают дроны, добытые штурмовыми подразделениями или сбитые силами ПВО.