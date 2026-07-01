В России представили СКВП для защиты неба

«Ростех» представил мобильную СКВП для защиты неба от дронов

Холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» впервые представил мобильную систему контроля воздушного пространства (СКВП) на форуме «Инженеры будущего». Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

Холдинг показал СКВП на автомобильном прицепе, который позволяет оперативно переместить систему. Также оборудование можно разместить непосредственно в кузове автомобиля. Комплекс повышает эффективность защиты неба от различных летательных аппаратов, включая дроны.

«Система позволяет обнаруживать, сопровождать и распознавать любые типы воздушных объектов, включая беспилотные летательные аппараты. Уникальность изделия — в его автономности и мобильности», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что информационно-огневой контур противовоздушной обороны отработали в зоне СВО. В него входят зенитные комплексы «Панцирь» и СКВП.