Первый полет самолета Як-130М

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех), 25 июня 2026 года на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Яковлев" (входит в состав ОАК) состоялся первый полет первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Первый опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (заводской номер 1301400001) в первом полете. Иркутск, 25.06.2026 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

По докладу Александра Гуськова, полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 км/ч. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет.

"Первый полет Як-130М - важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика", - сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

Як-130М - модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется Воздушно-космическими силами России и ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки.

"Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам - совершенно новый самолет, где учтены требования сегодняшнего дня, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации. Он получил передовые бортовые системы, современную РЛС и серьезный комплекс вооружений, включая авиационные средства поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Теперь это "два в одном": не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника", - отметили в Ростехе.

"Модернизация позволит в полном объеме решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов. В числе боевых задач Як-130М - уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", - подчеркнул генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

В ноябре 2025 года ОАК и "Рособоронэкспорт" представили прототип самолета Як-130М на авиационной выставке Dubai Airshow 2025. Заинтересованность в приобретении машин проявили государства, уже эксплуатирующие самолеты Як-130 и новые заказчики, планирующие пополнить парк ВВС современными самолетами.

Самолет Як-130М оснащен двигателем АИ-222-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Серийный двухконтурный бесфорсажный турбореактивный двигатель имеет тягу на максимальном режиме 2 500 кгс и сниженный расход топлива. Цифровая система автоматического управления и контроля обеспечивает высокую надежность силовой установки.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом совершил первый полет изготовленный на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) первый опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (заводской номер 1301400001). По известным данным, данный образец был изготовлен еще в 2024 году, но затем проходил дооборудование и наземные испытания. Сообщалось, что всего опытная серия Як-130М должна включать три самолета. В октябре 2025 года ОАК сообщила о завершении строительства второго опытного образца самолета Як-130М, пока что не поднимавшегося в воздух.

Самолет Як-130М имеет полноценные боевые возможности и отличается установкой расширенного комплекта бортового оборудования, включая бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р разработки АО НПП "Радар ммс" , оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

Первый опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (заводской номер 1301400001) в первом полете. Иркутск, 25.06.2026 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК :