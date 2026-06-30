Китайская «бесхвостка» шестого поколения показала высший пилотаж

MWM: Китайский истребитель шестого поколения J-36 показал высший пилотаж

Китайский истребитель шестого поколения, который известен под обозначением J-36, показал фигуру высшего пилотажа. Это доказывает высокую маневренность перспективного самолета, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие резкий разворот J-36 с набором высоты. Ранее считалось, что самолеты, выполненные по аэродинамической схеме «бесхвостка», не могут выполнять подобные маневры.

«"Бесхвостки" очень сложно сделать маневренными, поскольку у них нет горизонтального оперения, которое используется для управления по тангажу, обеспечения устойчивости и быстрого изменения ориентации», — говорится в материале.

Издание допустило, что отсутствие горизонтального оперения компенсировали современным программным обеспечением, которое управляет полетом.

Ранее в июне возможный прототип американского истребителя шестого поколения F-47 заметили над секретной испытательной базой Военно-воздушных сил США в Неваде.