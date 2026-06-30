Обращение Исполнительного директора Ассоциации музеев космонавтики России

Заместителю директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Чечель Н.В.

Уважаемая Наталья Васильевна!

В Ассоциацию музеев космонавтики России (АМКОС) поступают тревожные письма от сотрудников Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России. В настоящий момент в музей назначено новое руководство, которое отправило сотрудников в неоплачиваемый отпуск и занялось перепланировкой внутренних помещений музея.

Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России. Источник: ЦДАиК

Не было ни самого проекта реконструкции музея, ни его представления, ни согласований с кем-либо. Залы музея на время реконструкции не были опечатаны хранителем музея. Без присмотра остался также ценнейший архив и библиотека музея.

Согласно словам заместителя нового директора музея Гафурова Радика Мансуровича, залы космонавтики музея будут освобождены от экспонатов и перепрофилированы под точку общепита.

Как будет происходить демонтаж уникальной исторической экспозиции музея, как, кем и куда будут перемещаться экспонаты музея все непонятно.

Вы принимали активное участие в сохранении уникальной коллекции ЦДАиК в 2023-2024 годах. Буквально не дали ей исчезнуть. Нынешняя ситуация вновь возвращает нас в 2024 год, когда руководство ДОСААФ России, а теперь и руководство самого музея, не понимая значимость уникальной коллекции ЦДАиК для авиационно-космической истории страны, ставит ее существование под угрозу.

Очевидно, что 2/3 коллекции ЦДАиК в соответствии со ст. 14 Закона о №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" является федеральной собственностью, остальные же принадлежат самому музею или переданы ему собственниками на временное хранение.

К сожалению, руководство ДОСААФ России и нынешнее руководство музея видимо не знают или не понимают норм закона.

В связи с непродуманной реконструкцией здания музея его уникальная коллекция может быть безвозвратно утрачена.

Просим Вас принять меры надзора.

С уважением, Исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России Марусев А.С.

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