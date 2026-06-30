Россия собирается выводить корабли в космос на ядерной энергетической установке

После 2036 года
Роскосмос предлагает сделать создание и запуск в космос транспортных аппаратов с ядерными энергетическими установками одним из ключевых проектов долгосрочной государственной политики в ракетно-космической сфере. Реализация этого направления планируется после 2036 года. Соответствующее положение содержится в проекте президентского указа, внесённом госкорпорацией на общественное обсуждение.
Цитата из проекта указа президента РФ "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности и использования ее результатов на период до 2036 года и дальнейшую перспективу".
Изображение Grok
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Кроме того, Роскосмос предлагает после 2036 года реализовать ещё несколько важных проектов. Среди ключевых направлений — использование Российской орбитальной станции для производства материалов и изделий в космосе, а также для проведения широкого спектра научных и прикладных экспериментов.
Помимо этого планируется выйти на рынок коммерческих услуг по обслуживанию космических аппаратов, предоставлению каналов связи для их управления, а также по перемещению спутников между орбитами и корректировке параметров их орбит.
В то же время после 2036 года госкорпорация намерена предложить услуги по мониторингу космической обстановки и предотвращению опасных сближений космических объектов. Также планируется предоставление услуг космической связи в составе гибридных сетей связи.
В случае принятия проекта указ вступит в силу 30 декабря 2036 года.