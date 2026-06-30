Один из истребителей Су-57 из числа переданной ВКС России второй партии самолетов этого типа в 2024 году постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ноябрь 2024 года.

Отечественные истребители пятого поколения Су-57 активно применяются в зоне специальной военной операции для решения широчайшего спектра задач.

Ранее сообщалось, что эти машины успешно поражают самолеты противника и наносят точные удары по наземным объектам, используя высокоточное оружие класса "воздух - земля".

В последнее время "пятьдесят седьмые" все чаще упоминаются в контексте перехвата и ликвидации крупных вражеских беспилотников. В социальных сетях появились фотоснимки, запечатлевшие эти крылатые машины в оптимизированной для охоты на БПЛА конфигурации.

Поскольку Су-57 не требуется скрытность от авиационных и наземных РЛС ВСУ, вооружение размещается на внешних подвесках.

Бортовые радиолокационные станции "Белка" с активной фазированной решеткой позволяют уверенно обнаруживать на фоне земли десятки малоразмерных тихоходных целей, а также быстролетящие крылатые ракеты.

Дополнительно используются оптико-электронные локационные системы, способные пеленговать воздушные объекты в пассивном режиме.

По оценкам экспертов, Су-57 является идеальными "истребителями дронов": один такой борт по эффективности заменяет сразу несколько самолетов предыдущих поколений.

Алексей Брусилов